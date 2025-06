Isa Scherer expõe desculpa absurda que ouviu de ex após traição Influenciadora compartilhou história nas redes sociais e divertiu seguidores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/06/2025 - 17h50 (Atualizado em 19/06/2025 - 17h50 ) twitter

Tem ex que realmente se supera na hora de inventar desculpa esfarrapada, viu? E quem passou por isso na pele foi a atriz Isa Scherer, filha do ex-nadador Xuxa. 😳

A loira movimentou as redes sociais, na última quarta-feira (18), ao relembrar uma justificativa, no mínimo, inacreditável que ouviu de um ex-namorado.

Tudo começou quando Isa entrou na brincadeira que viralizou no X (antigo Twitter), em que os internautas estavam compartilhando as desculpas mais absurdas que já ouviram em términos de relacionamento. E a resposta dela, claro, não passou batida!

“Não foi para terminar, mas uma vez escutei: ‘Ela colocou o p****o na minha b**a, eu tive que c****r’”, escreveu a artista. Sim, você leu certo. A versão sem censura, só conferindo direto no perfil dela mesmo... 😅

‌



Nos comentários, teve seguidor querendo saber se aquilo era real ou só zoeira. Isa respondeu com muito bom humor — e confirmou com uma risada que sim, o ex realmente tentou justificar a traição com essa pérola.

Se essa desculpa fosse um filme, com certeza ganharia o prêmio de roteiro mais inusitado do ano... 🏆

