Mãe e tia de filha de Neymar debocham de suposta pensão de R$ 160 mil paga pelo jogador Post com risadas e curtida de Amanda Kimberlly levanta suspeitas sobre verdade por trás dos valores divulgados Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h52 )

Tia e mãe da filha de Neymar debocharam de boato sobre pensão milionária Reprodução/Instagram/@akimberllya/@neymarjr

Mais uma fofoca envolvendo o nome de Neymar... E, dessa vez, quem entrou no meio foi a família da pequena Helena, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Tudo começou depois que circulou na internet uma notícia afirmando que o craque pagaria uma pensão de R$ 160 mil por mês para a filha caçula. Além disso, o boato dizia que o pacote incluía segurança particular, moradia bancada e até uma poupança milionária, que só poderia ser acessada por Helena quando completasse 18 anos.

Mas parece que essa história não colou com a família da mãe da criança...

Liriane Azevedo, irmã mais velha de Amanda e madrinha da bebê, resolveu ironizar tudo nas redes sociais. Ela comentou uma publicação sobre o assunto usando apenas emojis de riso, dando a entender que os valores são exagerados — ou até mesmo inventados.

‌



E o detalhe que chamou atenção: quem curtiu o comentário foi a própria Amanda, mãe da bebê! 👀 Ou seja, a indireta foi dupla, com direito a risadinha da mãe e da tia da criança.

Até agora, Neymar não se pronunciou oficialmente sobre o valor da pensão. Mas, pelo visto, o povo tá mais preocupado com os bastidores do que com o que realmente acontece... 🐍

