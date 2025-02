Namorada de Amado Batista rebate críticas a seu relacionamento e manda indireta Calita Franciele é 51 anos mais nova do que o cantor e compartilha registros com o namorado nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 02h00 ) twitter

Amado Batista posa com a namorada Calita Franciele Reprodução/Instagram @calitafransouza

A namorada de Amado Batista, Calita Franciele, perdeu a paciência e rebateu as críticas que vem recebendo devido ao seu relacionamento com o cantor. Nas redes sociais, a Miss Universe Mato Grosso mandou uma indireta nada amigável…

“Quem tem uma vida feliz não perde tempo criticando a vida alheia”, afirmou Calita. Errada? Não está. Recentemente, ela também fechou os comentários de suas publicações, impedindo mensagens maldosas.

Amado Batista e Calita estão juntos desde junho de 2024, mas a relação só se tornou pública no final do ano. O principal motivo das críticas ao namoro dos dois é a diferença de 51 anos de idade entre o músico e a modelo.

Apesar da maldade alheia, os pombinhos demonstram que o relacionamento está cada dia mais firme. No começo do ano, eles fizeram uma viagem romântica para Fernando de Noronha (PE) e Calita publicou diversos registros com seu Amado.

Mas que povo invejoso! Nada a ver ficar falando da diferença de idade deles, né? O importante é o amor que eles nutrem um pelo outro!

