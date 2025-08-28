Logo R7.com
Noiva de Oruam revela o que o rapper está fazendo dentro da prisão

Fernanda Valença contou que o cantor não parou e já está compondo músicas na cadeia

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

Noiva de Oruam falou sobre situação do rapper na cadeia Reprodução/Instagram/@feuvalenca

Preso em Bangu por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho e outros crimes, Oruam está longe de estar parado. Segundo a noiva do cantor, Fernanda Valença, ele segue fazendo... música!

Isso mesmo: o rapper de 24 anos, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, está detido na Penitenciária Serrano Neves, na Zona Oeste do Rio, e, mesmo dentro da cela, não largou o “estilo de vida artista”.

Fernanda contou tudo nos stories do Instagram, logo após visitar o noivo. “Acabei de chegar da visita. Encontrei o Mauro e vim aqui falar com vocês que ele está saudável, está se alimentando, está se cuidando e está bem na medida do possível”, começou ela.

Mas, em seguida, a sinceridade bateu: “Não tem como dizer que alguém está bem naquele lugar. Ele está fazendo música, até inventou uma na hora. É isso que ele é, gente: cantor e artista.”


A moça ainda revelou que Oruam está cheio de fé e acredita que tudo vai se resolver e ele vai voltar mais forte. E completou: “Que tudo isso passe e seja resolvido. Enquanto isso, a fé não pode se abalar e nem acabar.”

O rapper foi indiciado por associação ao tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.


Apesar das acusações pesadas, Fernanda segue firme na torcida por sua liberdade. Resta saber se vem música nova antes ou depois da sentença…

