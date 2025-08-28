Noiva de Oruam revela o que o rapper está fazendo dentro da prisão
Fernanda Valença contou que o cantor não parou e já está compondo músicas na cadeia
Preso em Bangu por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho e outros crimes, Oruam está longe de estar parado. Segundo a noiva do cantor, Fernanda Valença, ele segue fazendo... música!
Isso mesmo: o rapper de 24 anos, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, está detido na Penitenciária Serrano Neves, na Zona Oeste do Rio, e, mesmo dentro da cela, não largou o “estilo de vida artista”.
Fernanda contou tudo nos stories do Instagram, logo após visitar o noivo. “Acabei de chegar da visita. Encontrei o Mauro e vim aqui falar com vocês que ele está saudável, está se alimentando, está se cuidando e está bem na medida do possível”, começou ela.
Mas, em seguida, a sinceridade bateu: “Não tem como dizer que alguém está bem naquele lugar. Ele está fazendo música, até inventou uma na hora. É isso que ele é, gente: cantor e artista.”
A moça ainda revelou que Oruam está cheio de fé e acredita que tudo vai se resolver e ele vai voltar mais forte. E completou: “Que tudo isso passe e seja resolvido. Enquanto isso, a fé não pode se abalar e nem acabar.”
O rapper foi indiciado por associação ao tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.
Apesar das acusações pesadas, Fernanda segue firme na torcida por sua liberdade. Resta saber se vem música nova antes ou depois da sentença…
