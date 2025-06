Oruam debocha de fuga de Carla Zambelli após quase ser preso e diz que fará igual Mesmo sob tensão, cantor ironiza situação e arranca risadas dos seguidores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/06/2025 - 16h27 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oruam debocha de fuga de Carla Zambelli após quase ser preso e diz que fará igual Reprodução Instagram

No mesmo dia em que quase foi preso, o rapper Oruam decidiu rir da própria sorte — e, claro, das notícias do momento. Ele publicou em suas redes sociais: “Acho que eu vou fugir igual a Carla Zambelli 🤣”, fazendo referência à deputada federal (PL-SP), que deixou o Brasil duas semanas após ser condenada a 10 anos de prisão e foi morar na Europa.

Nos comentários, os fãs entraram na onda com aquele combo de zoeira e apoio. “Alguém desliga a net do Oruam kkkkkkkkkkkkkkkkk”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Aí tu tirou onda kkkk”. E, no meio do caos, ainda teve quem mandou um carinho sincero: “Eu te amo, você é precioso, meu filho”.

E como tudo que o filho de Marcinho VP posta vira meme, é claro que surgiu novamente a dúvida existencial que virou bordão: “Quem disse isso foi o Mauro ou o Oruam?” — uma referência à entrevista que ele deu ao Domingo Espetacular, onde falou sobre suas duas personalidades: Mauro (nome de batismo) e Oruam (seu alter-ego artístico).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.