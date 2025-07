Ozzy Osbourne deixou recomendações para funeral e revelou o que queria na lápide Astro do rock queria uma cerimônia sem tristeza, ao som de Beatles Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 09h19 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h19 ) twitter

Ozzy Osbourne deixou tudo planejado para o próprio funeral Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne

O mundo do rock está de luto com a morte de Ozzy Osbourne, que nos deixou na última terça-feira (22), aos 76 anos. A notícia abalou fãs ao redor do mundo e, entre as muitas homenagens, veio à tona um detalhe curioso: o cantor já havia deixado tudo planejado para o próprio funeral.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Ozzy queria que a cerimônia fosse uma “celebração”. Em uma entrevista ao The Times lá em 2011, ele já tinha deixado bem claro que queria mais uma festa do que um velório.

“Não haverá ressentimentos nos momentos ruins. Vale lembrar que muitas pessoas só veem sofrimento a vida toda, então, de qualquer forma, a maioria de nós neste país — especialmente astros do rock como eu — somos muito sortudos. É por isso que não quero que meu funeral seja triste, quero que seja um momento para dizer ‘obrigado’.”, disse ele na época.

E não parava por aí! Até a trilha sonora do velório já estava pensada. Em 2016, Ozzy revelou que não queria ouvir seus próprios sucessos na cerimônia, mas sim algo bem diferente: uma música dos Beatles!

“Provavelmente algo de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ou Revolver.”, disse ele.

E sobre a lápide, o Príncipe das Trevas também tinha sugestões. Em entrevista à Rolling Stone, foi direto:

“Simplesmente ‘Ozzy Osbourne, nascido em 1948, faleceu assim e assim.’ Fiz muita coisa para um simples cara da classe trabalhadora. Fiz muita gente sorrir. Também fiz muita gente falar: ‘Quem diabos esse cara pensa que é?’. Garanto que, se morresse hoje à noite, amanhã seria: ‘Ozzy Osbourne, o homem que arrancou a cabeça de um morcego com os dentes, morreu em seu quarto de hotel…’. Sei que isso acontecerá. Mas não tenho do que reclamar. Ao menos serei lembrado.”

Mas, em 2020, ele já tinha uma nova sugestão para o epitáfio — e claro, com a clássica irreverência:

“Morcegos têm gosto de m***a”, brincou, fazendo referência ao momento emblemático em que mordeu a cabeça de um morcego durante um show ao vivo, nos anos 80 — um dos episódios mais lendários (e bizarros) da história do rock.

Ozzy Osbourne foi um dos nomes mais icônicos da história do rock. Fundador da lendária banda Black Sabbath no fim dos anos 60, ele também brilhou em carreira solo, somando mais de 100 milhões de discos vendidos ao redor do mundo.

Desde 2020, ele enfrentava complicações de saúde decorrentes da Doença de Parkinson, além de outros problemas físicos que o afastaram dos palcos. A família confirmou a morte do cantor, mas não divulgou a causa oficial.

