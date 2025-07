Sobrinha de Preta Gil, Flor chora ao se despedir da tia Filha de Bela Gil chegou ao velório acompanhada do pai e da avó, Flora Gil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 11h13 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h28 ) twitter

Flor Gil se despede de Preta Gil em velório Victor Chapetta/Agnews

Flor Gil, sobrinha de Preta Gil, se emocionou durante o velório da cantora, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (25).

A jovem, filha de Bela Gil com João Paulo Demasi, chegou ao local acompanhada do pai e da avó, Flora Gil. Visivelmente abalada, Flor chorou ao se despedir da tia, com quem tinha uma relação muito próxima.

Nas redes sociais, ela também prestou uma homenagem delicada à tia. Em seus stories no Instagram, publicou uma foto ao som da música “Espelhos d’Água”, um dos sucessos de Preta, e escreveu a frase: “meu corpo quer você...”.

