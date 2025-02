Tom Welling, jovem Superman da série ‘Smallville’, é preso nos Estados Unidos Ator foi detido no estacionamento de uma rede de fast food na Califórnia por dirigir alcoolizado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/01/2025 - 11h16 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tom Welling foi preso por dirigir alcoolizado Divulgação; Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de Siskiyou

O ator Tom Welling, famoso por interpretar o personagem Clark Kent — o Superman — na série Smallville, foi preso por dirigir sob influência de álcool em Yreka, uma cidade no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site TMZ, o artista foi detido no estacionamento de uma rede de fast food após autoridades serem alertadas sobre um motorista que aparentava estar bêbado.

O departamento de polícia local prendeu Tom Welling após confirmar que o nível de álcool no sangue do ator estava supostamente igual ou acima de 0,08%, limite legal permitido no país.

A equipe dele ainda não se manifestou sobre o incidente e não há nenhuma informação sobre a razão dele estar em Yreka.

‌



A situação surpreendeu os fãs, que acompanham a carreira de Tom Welling há anos. Além de seu papel em Smallville, ele é conhecido por participar do filme Doze é Demais.

A notícia da prisão do artista também contrasta com a imagem de família que ele mostra nas redes sociais. Um dia antes de ser preso, o ator homenageou a mulher, Jessica Rose Lee, em uma postagem de aniversário.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.