Alexandre Pato diz que vai bancar translado do corpo de brasileira que morreu em vulcão na Indonésia

Após a notícia de que o governo brasileiro não iria arcar com os custos, o ex-jogador Alexandre Pato se dispôs a pagar o translado do corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu no vulcão Rinjani, na Indonésia. Lembrando que a mochileira e publicitária, de 26 anos, foi encontrada na última terça-feira (24). Segundo informações, a jovem se cansou durante a trilha, pediu para o grupo parar um pouco, mas o guia turístico decidiu continuar, quando a jovem escorregou e caiu em uma área de difícil acesso.



