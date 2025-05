Amizades verdadeiras? Bruna Biancardi dá indireta após ver aproximação das ex de Neymar

A atual de Neymar, Bruna Biancardi, publicou uma indireta nas redes sociais após ver uma aproximação de Carol Dantas e Amanda Kimberlly, mães de outros filhos do jogador. Isso porque as duas começaram a se seguir! "Quem quer ser amigo de todo mundo, na verdade, não é amigo de ninguém", dizia a frase postada por Bruna. Ninguém sabe o que aconteceu, mas, anteriormente, Amanda já disse que sente uma estranheza por parte de Bruna. Carol Dantas é mãe de Davi Lucca, enquanto Amanda teve Helena.



