Ana Castela chora em show e faz desabafo sobre pressão na carreira: ‘Nem tudo é glamour’

Ana Castela chorou durante show em Jequié (BA) e fez um desabafo sobre o momento de pressão na carreira. “Nem tudo é glamour", disse a Boiadeira. A cantora ainda foi criticada pelo prefeito da cidade, que declarou que ela não quis tirar foto com as crianças. O prefeito afirmou: “Vou fazer uma nota de repúdio aqui. Pra mim, a cantora Ana Castela foi muito mal-educada”. Assista!



