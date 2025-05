Ana Paula Renault passa por cirurgia de emergência para tirar hérnia de disco: 'Dor excruciante'

Ana Paula Renault usou as redes sociais para contar que precisou ser internada às pressas para passar por uma cirurgia de emergência. Segundo a jornalista, a hérnia de disco que tem na coluna já estava causando comprometimento neurológico. "Eu estava com uma dor excruciante", descreveu Ana Paula.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!