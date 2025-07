Angelina Jolie e Salma Hayek se disfarçam no meio do 'povão' e pegam voo comercial

Angelina Jolie e Salma Hayek surpreenderam ao serem vistas no aeroporto da Cidade do México, no México, aguardando para embarcar em um voo comercial. É isso mesmo: elas se disfarçaram no meio do 'povão'! As artistas estavam viajando a trabalho, pois Salma participa de um filme que Angelina está produzindo. Elas ainda tomaram cafezinho no restaurante do aeroporto, mas recusaram tirar foto com fãs.



