Aos 43 anos, Sabrina Sato confirma segunda gravidez

Sabrina Sato será mamãe pela segunda vez! Um dia depois de Fabíola Reipert divulgar a possibilidade, a apresentadora, de 43 anos, confirmou que está grávida de dois meses de Nicolas Prattes, de quem ficou noiva em setembro. Os dois assumiram o namoro no começo do ano. Sabrina também tem uma filha de cinco anos, a Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle.