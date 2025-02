Aos 92 anos, jornalista Leo Batista é internado em estado grave no RJ Hospital afirmou que só vai divulgar informações sobre o estado de saúde do comunicador com autorização da família

Fabíola Reipert|Do R7 17/01/2025 - 16h22 (Atualizado em 17/01/2025 - 16h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share