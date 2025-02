Aparência de Tom Cruise e Brad Pitt chama a atenção dos fãs em vídeos para o Super Bowl

No último domingo (9), aconteceu o Super Bowl e a final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, mas quem chamou a atenção mesmo foram os galãs Tom Cruise e Brad Pitt. Os astros têm quase a mesma idade e foram convidados para gravar mensagens em vídeo para o evento. No entanto, os fãs logo notaram supostas mudanças no rosto deles. Kevin Costner, Lionel Messi, Serena Williams, Taylor Swift e Bradley Cooper também marcaram presença no Super Bowl. Assista à reportagem!