Após danos a estádio, MC Ryan SP tem carro de R$ 3 milhões liberado pela Justiça

Após destruir a grama do estádio do XV de Piracicaba, MC Ryan SP teve o próprio carro, avaliado em R$ 3 milhões, liberado pela Justiça. O veículo de luxo tem o rosto de MC Kevin e o escudo do Corinthians estampados. Lembrando que o funkeiro teve o veículo apreendido após fazer manobras arriscadas antes de um show e causar danos ao local. MC Ryan ainda pagou quase R$ 1 milhão para restaurar o gramado e precisará bancar o valor de 60 salários mínimos para uma instituição de caridade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!