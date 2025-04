Após polêmica com ex, filho de Maíra Cardi defende a mãe: 'Se for necessário, usaremos prints'

Em meio à polêmica que está movimentando a internet, o filho de Maíra Cardi, Lucas Cardi, saiu em defesa da mãe e fez um textão. Isso porque, nos últimos dias, a ex-namorada de Lucas, Ana, gravou vídeo em que expõe um comportamento “tóxico” de Maíra na época do relacionamento. Segundo ela, a influenciadora e empresária, conhecida por cursos de emagrecimento, falava do corpo dela e a teria obrigado a fazer jejum de sete dias. "Minha mãe deu tudo para a Ana durante três anos: pagou todas as contas dela, moradia, luxos, desejos e apoiou os sonhos dela, mesmo sem concordar com muitas coisas", defendeu Lucas em publicação. O jovem ainda disse que Ana tinha problemas e colocou a família em perigo. “Se for necessário, usaremos prints”, finalizou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!