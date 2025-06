Arrependida! Fernanda Paes Leme relembra crise na amizade com Bruno Gagliasso

Fernanda Paes Leme declarou que se arrependeu de ter exposto, em 2024, uma crise na amizade com o ator Bruno Gagliasso. Na época, em uma publicação nas redes sociais para parabenizar o amigo pelo aniversário, Fernanda falou sobre o afastamento entre eles e disse que estava com saudade. "Obviamente não era necessário [eu falar isso]", refletiu Fernanda. Lembrando que os dois continuam no maior climão.



