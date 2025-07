Assim como Sandy, Luan Santana e Jade Magalhães fazem questão de esconder o rosto da filha

Luan Santana e Jade Magalhães comemoraram os sete meses da filha com bolo e muitas fotos nas redes sociais. O que chamou atenção é que o casal continua escondendo o rosto da pequena Serena, assim como Sandy fez com o filho por muitos anos. Nas imagens, Luan e Jade colocaram um emoji de coração na cabeça da bebê.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!