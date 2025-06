Baby do Brasil pode perder dois imóveis no RJ por dívida de R$ 250 mil com banco

Dois imóveis da cantora Baby do Brasil no Rio de Janeiro podem ser penhorados devido a um processo movido por um banco. A artista contraiu uma dívida de R$ 80 mil durante a pandemia que, com juros e correções, foi para R$ 250 mil. Um acordo judicial foi feito para pagamento em 72 parcelas menores, mas Baby do Brasil não fez a quitação.



