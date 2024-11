Baixinho, Solimões revela não gostar que o peguem no colo: 'Ficava nervoso por dentro' Dupla com o Rio Negro, cantor tem 1,42 metro de altura e afirma que aprendeu a conviver com a brincadeira

Fabíola Reipert|Do R7 22/11/2024 - 17h14 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share