Bella Campos teria reclamado do cheiro de suor de Cauã Reymond durante as gravações de novela

Bomba! Em meio à treta com Bella Campos e outros atores de novela, Cauã Reymond teria sido removido do grupo de mensagens criado pelos membros da produção. O comportamento de Cauã continua incomodando os colegas de profissão e, agora, o boato que se espalhou é de que ele não gosta de dar beijo técnico e seria muito intenso em cenas de romance. “Inclusive, ele se intromete na atuação dos outros”, comentou Fabíola Reipert. E não para por aí: Bella ainda teria reclamado do cheiro da axila de Cauã, que já admitiu em entrevista que não usa desodorante. As informações são do jornalista Valmir Moratelli. Veja!



