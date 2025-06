Belo teria pedido a nova namorada em casamento logo no primeiro encontro

Até a namorada do Belo está dando entrevistas! Rayane Figliuzzi disse que, no início, se fez de difícil e resistiu às investidas do cantor, que mandava mensagem para ela nas redes sociais. Segundo Rayane, Belo a pediu em casamento logo no primeiro encontro e, ainda, prometeu que teria filhos com ela. Os dois já estão juntos há seis meses. Veja!



