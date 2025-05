Bruna Biancardi processa dono de mansão em SP que a vigiava com câmeras de segurança

Bruna Biancardi está processando o dono de uma mansão que alugada em condomínio de luxo em Cotia (SP). O motivo? A companheira de Neymar o acusa de perturbação do sossego e invasão de privacidade por vigiá-la através de câmeras de segurança. Segundo Bruna, o proprietário do imóvel e a esposa começaram forçando fotos com Neymar. Agora, Bruna quer a rescisão do contrato e a devolução de R$ 123 mil, valor integral de caução.



