Bruna Marquezine esnoba família de João Guilherme ao recusar fotos e recebe críticas

Todo mundo apareceu, menos ela! Bruna Marquezine fez a linha “discreta” durante o aniversário de 23 anos de João Guilherme na fazenda de Leonardo, em Jussara (GO). A atriz quase não apareceu nos registros dos familiares do ator e também não fez nenhum registro em sua rede social. “Parecia que ela estava se escondendo”, apontou Fabíola Reipert. Fãs comentaram que Bruna estaria com vergonha de estar na festa. Na ocasião, João Guilherme aproveitou para apresentá-la como namorada aos parentes.