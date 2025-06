Bruno, da dupla com Marrone, revela motivo do término de Marília Mendonça e Murilo Huff

Polêmica! Bruno, da dupla com Marrone, foi "fofoqueiro" mais uma vez e resolveu falar sobre Marília Mendonça e Murilo Huff durante um show. Segundo o sertanejo "fofoqueiro", a cantora terminou com Murilo porque ele estava "enfrentando" a Dona Ruth. Então, Marília teria priorizado a mãe ao invés do namorado na época. "Eles nunca se deram muito bem", comentou Fabíola Reipert.



