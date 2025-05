Cantor do Golden Boys acusa sobrinho de alterar salários do grupo sem autorização

Ronaldo Corrêa, do Golden Boys, acusou o sobrinho, que é produtor e músico do grupo, de alterar os salários e fazer movimentações financeiras sem autorização, nem apresentar comprovantes. Segundo Ronaldo, quando o caso foi parar na Justiça e eles brigaram, o sobrinho se recusou a devolver o acesso às redes sociais do grupo e, ainda, está usando a marca do Golden Boys em seus shows. “Muito triste tudo isso, eu que chamei ele para trabalhar comigo”, desabafou. “Por causa disso com o meu sobrinho, acabou o grupo Golden Boys”, completou Ronaldo. Veja!



