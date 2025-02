Carolina Dieckmann expõe jejum e corte de refeições para emagrecer e recebe críticas

Após surgir mais magra em fotos e receber comentários, Carolina Dieckmann explicou por que perdeu oito quilos. Segundo a atriz, foi necessário para interpretar uma personagem. "Emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer", declarou em vídeo. "Depois que acabei o filme, não me preocupei em mudar de peso porque estou me sentindo superbem", continuou Carolina. A artista ainda ressaltou que teve acompanhamento médico para fazer o jejum e cortar as refeições de seu dia a dia.