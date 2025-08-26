Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Carolina Dieckmann revela ajuda do marido para não deixar o sucesso subir à cabeça

"O Tiago [Worcman] me coloca muito com o pé no chão", explicou a atriz em entrevista

Fabíola Reipert|Do R7

Carolina Dieckmann revelou que o marido, Tiago Worcman, tem papel fundamental para ajudá-la a não deixar o sucesso subir à cabeça. A atriz afirmou que o apoio dele e da família é crucial para evitar que ela se perca. "O Tiago [Worcman] me coloca muito com o pé no chão", explicou em entrevista.

