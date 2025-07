Cauã Reymond é flagrado com a nova namorada durante passeio em praia do RJ

A fila anda! Cauã Reymond foi flagrado aos beijos com a modelo Luana Mandarino na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. O relacionamento estaria de pé há quase um ano, mas essa é a primeira vez em que ele é visto publicamente ao lado do novo affair. Luana Mandarino tem 27 anos, enquanto o ator tem 45 anos. Veja!



