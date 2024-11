Ceará revela que Latino surpreendeu Mirella Santos com término pelas redes sociais

Em entrevista a um podcast, Ceará revelou que Latino pegou Mirella Santos de surpresa ao anunciar, pelas redes sociais, que pediria o divórcio. A modelo, casada atualmente com o humorista, ficou cerca de seis anos com o cantor e sequer foi avisada sobre a decisão de separação. Ceará ainda contou que foi um amigo da esposa que a comunicou sobre a publicação no Twitter e deu detalhes sobre como eles se conheceram. Assista!