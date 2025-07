Certa ou errada? Bruna Biancardi é criticada por ir ao jogo do Santos após parto da filha

Bruna Biancardi fez questão de ir ao jogo do Santos, na Vila Belmiro, para ver Neymar jogar. Mas acabou dividindo opiniões na internet, já que faz apenas 11 dias desde o parto da segunda filha, a pequena Mel. A influenciadora digital levou Mavie e estava com a camisa do time do amado. Por outro lado, outros internautas apoiaram Bruna. Veja!



