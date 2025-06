Clima entre Samantha Schmütz e Cacau Protásio fica insuportável; saiba o motivo

Samantha Schmütz e Cacau Protásio tiveram um desentendimento nos bastidores do programa humorístico Vai Que Cola. Samantha apresentou uma queixa à direção do projeto e só deixou o clima ainda mais insuportável. Segundo informações, a humorista fez piadas pelas costas de Cacau. "Nos bastidores, dizem que as duas são pessoas difíceis de conviver", cutucou Fabíola Reipert. Saiba mais detalhes!



