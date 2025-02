Com Parkinson avançado, Ozzy Osbourne anuncia show de despedida em festival da Inglaterra

Um dos maiores ídolos do rock, Ozzy Osbourne está com Parkinson avançado e não consegue mais andar. Afastado dos holofotes, o vocalista do Black Sabbath anunciou um show de despedida para julho deste ano em Birmingham, na Inglaterra, em um festival de heavy metal. Na apresentação, Ozzy vai subir ao palco sozinho primeiro e, depois, os companheiros do grupo se juntarão a ele. Segundo a esposa do astro, apesar da limitação física, a voz dele continua forte e vibrante.