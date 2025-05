Cristiano Ronaldo lidera lista de atletas mais bem pagos do mundo com R$ 1,5 bilhão ao ano

A Hora da Venenosa foi atrás do ranking dos atletas mais bem pagos do mundo! Cristiano Ronaldo é o primeiro da lista, com 275 milhões de dólares ao ano, o equivalente a R$ 1,5 bilhão. Em seguida, estão o jogador de basquete Stephen Curry, com R$ 878 milhões, e o boxeador Tyson Fury, com R$ 822 milhões. Quem também se destacou foi Lionel Messi e LeBron James. Veja na íntegra!



