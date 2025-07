Dodô Batera, do Karametade, morre aos 52 anos após luta contra câncer de pele Um dos fundadores do grupo, artista foi velado nesta quarta-feira (23) no Guarujá (SP)

Fabíola Reipert|Do R7 23/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share