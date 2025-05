Duda Nagle é barrado em academia após perder luta contra Popó Freitas

Após perder a luta contra Popó Freitas no último sábado (17), Duda Nagle está sofrendo! Isso porque, por causa dos ferimentos, o ator não foi reconhecido na catraca da academia que costuma frequentar. Nas redes sociais, ele brincou com a situação: "No dia da luta, eu não conseguia desbloquear o meu celular".



