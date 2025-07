Edu Guedes reaparece após cirurgia para retirada de tumor e agradece carinho dos fãs

Edu Guedes reapareceu após uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas e agradeceu o carinho dos fãs. O apresentador publicou em suas redes sociais informando ao público sobre seu estado de saúde e se mostrou grato pela preocupação. Edu Guedes também conta que foi internado inicialmente para a retirada de um cálculo renal e, durante os exames, foi descoberto o tumor. Assista!



