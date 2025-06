Elba Ramalho relembra susto e perrengue no parto do primeiro filho

Em papo exclusivo para A Hora da Venenosa, Elba Ramalho contou sobre o perrengue que passou ao dar à luz o primeiro filho após um show em Campina Grande (PB). "No outro dia, eu acordei e pari, sem preparação, sem nada marcado", relembrou a cantora. Lembrando que o herdeiro Luã Yvys foi fruto do relacionamento com Maurício Mattar. Veja!



