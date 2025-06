Empresário abre o jogo sobre saída de Solange Almeida da banda Aviões do Forró

Um empresário abriu o jogo sobre a saída de Solange Almeida da banda Aviões do Forró. Conhecido por ter sido o "cabeça" do grupo, Isaías CDS reclamou da cantora e expôs os bastidores para o canal Gordo Show. Segundo ele, Solange não gostava de ensaiar, não comparecia às reuniões e cuidava mais da beleza do que da carreira musical. A cantora se pronunciou e rebateu em comentário nas redes sociais: "Como a pessoa mente sem a cara tremer".



