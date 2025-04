Enquanto Cauã Reymond perde, Bella Campos ganha seguidores após briga nos bastidores de novela

Estressado, Cauã Reymond estaria considerando deixar a novela após desentendimentos com a atriz Bella Campos e toda a repercussão na internet. Segundo as novas informações da treta, a direção da produção sugeriu que Bella defendesse Cauã publicamente e negasse a briga, mas ela se recusou e teria saído chorando. "Vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos", comentou Fabíola Reipert. Desde que a polêmica surgiu, a atriz ganhou 44 mil seguidores nas redes sociais, enquanto Cauã perdeu 13 mil. Enquanto isso, as ex-parceiras de Cauã, Mariana Goldfarb, Grazi Massafera e Andréia Horta fizeram publicações nas redes sociais, que foram apontadas como indiretas.



