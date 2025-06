Entenda por que Chico Buarque precisou fazer cirurgia no crânio aos 80 anos

Chico Buarque está se recuperando após passar por cirurgia no crânio por causa de hidrocefalia, um aumento da pressão intracraniana por excesso de líquido no cérebro. O cantor descobriu o problema quando começou a sentir desequilíbrio no corpo. Aos 80 anos, Chico já saiu da cama do hospital e deve ter alta nesta quinta-feira (5).



