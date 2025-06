Se você tem o hábito de colocar um relógio no pulso, saiba que a Mariah Carey usa tudo, menos isso! A cantora revelou que não acredita na passagem do tempo e, por isso, não comemora nem o próprio aniversário. Mas a Venenosa foi atrás da idade de Mariah: ela tem 56 anos!



