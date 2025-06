Esposa de Eduardo Costa se irrita com comentário e esclarece: 'Marido não me obriga a trabalhar'

Após excluir e repostar uma foto a pedido do marido, a esposa de Eduardo Costa se irritou com alguns comentários na internet. O público apontou que ela era "bancada" pelo cantor e recebia mesadas. Mariana Polastreli negou as afirmações, mas disse que Eduardo é o provedor da casa. "Eu aprendi a ser independente desde cedo", relembrou Mariana. "Tenho um marido que não me obriga a trabalhar", completou.



