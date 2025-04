Será que tem bebê a caminho? A esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, estaria grávida do terceiro filho do cantor. Os rumores se espalharam após a irmã de Andressa publicar uma foto em que aparece com a mãe na barriga da influenciadora digital. Além disso, o sogro de Gusttavo colocou a frase "Vovô do ano" na biografia de seu perfil em uma rede social. Andressa e o cantor já são pais de Gabriel e Samuel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!