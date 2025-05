Ex-funcionário chama Gracyanne Barbosa de 'cobra' e expõe condições de trabalho

Um ex-funcionário chama Gracyanne Barbosa, que cuidava da casa e da vida pessoal da musa fitness, usou as redes sociais para expor as condições de trabalho que vivia. Segundo o profissional, ele saiu do emprego com crise de ansiedade, já que o ambiente era tóxico, não tinha folgas e não comia direito. "Acabou com a minha vida", acusou o homem. "Essa mulherzinha é uma farsa. E eu, idiota, sempre aceitei dinheiro dela", disparou em publicações. Veja!



