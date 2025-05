Ex-galã, Daniel Erthal tem carrinho de bebidas furtado no RJ: 'Tempos sombrios'

O ex-galã Daniel Erthal teve o carrinho de bebidas furtado no Rio de Janeiro e falou sobre a situação em vídeo. "Tempos sombrios na segurança do RJ", desabafou. "Muito triste, mas a gente vai encontrar o meu filhote [o carrinho], eu não vou desistir", completou o ex-ator de novelas. Daniel trabalha como vendedor na Cidade Maravilhosa e foi flagrado ganhando uma 'graninha' no show da Lady Gaga, que aconteceu no último sábado (3).



