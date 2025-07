Exclusivo: ex-marido de namorada do Belo acusa influenciadora de abandonar o filho em hospital

Bomba! A namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, continua sofrendo acusações do ex-marido e pai de seu filho, o pequeno Zion. Junior Navarro falou com exclusividade para A Hora da Venenosa e acusou Rayane de abandonar o filho em hospital para curtir o Carnaval. "Renegou ele [Zion] desde que nasceu", disparou Junior. "Não tenho nada para falar do Belo, ele é um excelente padrasto", completou o ex da influenciadora digital. Junior ainda reforçou que a considera uma "mãe de internet". Em nota, a advogada de Rayane Figliuzzi negou que ela teria largado o filho na ocasião e justificou que tinha compromissos profissionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!