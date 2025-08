Exclusivo: filha 'anônima' de Leonardo revela curiosidades sobre o pai famoso

Monyque Isabella Costa é a filha "anônima" do cantor Leonardo e recebeu a RECORD para uma entrevista exclusiva. Ela decidiu trilhar seu caminho no agronegócio e é produtora rural. Monyque revelou que o seu nome foi escolhido de surpresa pelo pai, o que deixou a mãe decepcionada. A produtora rural mantém uma relação próxima com os irmãos e cunhadas, principalmente com Zé Felipe e Virginia Fonseca. Monyque ficou ainda mais perto da ex-cunhada após a separação.



